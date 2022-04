San Francisco : La police interpelle une voiture… sans conducteur

Les forces de l’ordre ont contrôlé un véhicule autonome sans chauffeur de la société de robots-taxis Cruise.

Voici une scène cocasse qui aurait pu figurer dans un film de science-fiction. Immortalisée en vidéo par des passants et postée sur Twitter, elle s’est pourtant déroulée la semaine dernière dans les rues de San Francisco. Elle montre des policiers arrêter un véhicule autonome et découvrir avec stupéfaction que son habitacle ne contient aucun conducteur. Après avoir en vain essayer d’ouvrir la portière du véhicule appartenant à la start-up Cruise, qui a lancé depuis deux mois un service de robots-taxis dans la ville californienne, l’un des policiers est retourné à sa voiture tandis que le véhicule autonome démarrait dans ce qui pourrait ressembler à une tentative d’échapper au contrôle routier.

Un porte-parole de Cruise a expliqué à The Verge que le véhicule n’a pas tenté un délit de fuite, mais a simplement redémarré pour se garer quelques mètres plus loin dans un lieu plus sûr pour le contrôle de police après avoir activé ses feux de panne. Il a également confirmé que les forces de l’ordre ont arrêté le véhicule en raison des phares éteints de nuit. Et de préciser que la police n’a procédé à aucune amende. «Nous travaillons en étroite collaboration avec le département de police de San Francisco sur la manière d’interagir avec nos véhicules et nous avons un numéro de téléphone dédié qu’ils peuvent appeler dans des situations comme celle-ci», a ajouté le porte-parole de Cruise.