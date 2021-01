Royaume-Uni : La police interrompt un mariage de 400 personnes à Londres

Alors que le Royaume-Uni vit sont 3e confinement, un mariage avec quelques 400 invités avait lieu dans une école de Londres. Les organisateurs sont passibles d’une amende de 10’000 livres, soit environ 12’000 francs.

3e confinement

Pays le plus endeuillé d’Europe par la pandémie avec plus de 94’500 morts, le Royaume-Uni s’est reconfiné pour la troisième fois pour tenter d’endiguer une nouvelle vague du virus, attribuée à un variant beaucoup plus contagieux. La population n’est autorisée à sortir que pour des raisons essentielles et les écoles sont fermées. Les mariages ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, avec six personnes maximum.