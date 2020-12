Avertie, la police cantonale est alors intervenue sur place avec plusieurs agents. «À leur arrivée, les policiers ont constaté la présence d’une vingtaine de personnes qui assistaient à une pièce de théâtre, a confirmé Alexandre Brahier, porte-parole des forces de l’ordre. Les règles sanitaires étaient respectées. À savoir que tout le monde portait un masque, les distances étaient tenues, du gel hydroalcoolique était à disposition et une liste des présents avait été remplie.» Selon lui, la directrice du théâtre a indiqué aux agents qu’il s’agissait d’une réunion de travail entre professionnels oralement autorisée par les autorités. Mais sans preuve écrite, le commissaire de permanence a finalement ordonné l’interruption de la représentation et l’évacuation des lieux.

Tristesse du milieu culturel

Contactée, la direction du Théâtre Saint-Gervais n’a pas souhaité s’exprimer. Ce qui n’a pas été le cas de plusieurs personnes présentes à cette soirée, qui l’ont racontée sur les réseaux sociaux. «J’ai vraiment le cœur serré et le sentiment amer que l’on a sacrifié la culture sur l’autel de la consommation», juge l’une d’entre elles. Un avis largement partagé par plus d’un internaute mettant en regard cette interruption avec les rues commerçantes du centre-ville bondées ou les images de skieurs agglutinés devant des remontées mécaniques. «Scandale», «colère», «tristesse» ont été les réactions les plus partagées. Certains ont estimé qu’il s’agissait d’une réunion de travail et s’interrogent: pourquoi est-il possible de travailler dans des open spaces, mais pas autour d’une scène de théâtre?