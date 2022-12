Lausanne: La police intervient 17 fois en deux mois car il s’impose chez son ex

Une affaire de balance des intérêts

«Harceler de manière obsessionnelle n’est pas une infraction pénale. Ce sont les actes constitutifs de «stalking» qui le sont. Et c’est ça le problème. Pris isolément, des faits peuvent être de gravité relative alors que l’ensemble constitue des actes graves», analyse Me Maelle Courtet-Willemin. Mais selon l’avocate et médiatrice jurassienne, en cas de répétition, la justice peut prononcer des mesures d’éloignement. La violation de cette interdiction peut mener à une détention provisoire. «Une détention préventive est limitée dans le temps. Il y a aussi une balance des intérêts à faire entre sécurité et liberté. Pour qu’il y ait une mesure de contrainte coercitive comme la prison, il faut un danger imminent et réel», nuance un prof de droit à l’Unil. «Faire du «stalking» une infraction pénale mérite à mon sens d’être débattu pour une meilleure protection des victimes», a ajouté Me Maelle Courtet-Willemin.