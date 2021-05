Vaud - La police intervient 4 fois par jour pour des violences domestiques

«La réalité est douloureuse et inquiétante. En Suisse, toutes les deux semaines, une personne meurt, victime de violences domestiques. Dans le canton de Vaud, quatre fois par jour, la police intervient pour de telles violences et ces interventions entraînent plus d’une expulsion par jour du domicile conjugal. Plus de la moitié des interventions de la police relèvent de la violence domestique», explique Nuria Gorrite, cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). Vendredi, le Canton et le Bureau de l’égalité ont présenté un bilan des violences domestiques. «C’est la première fois que nous publions ces chiffres et ils ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. Par définition, les violences domestiques se produisent à huis clos. Nous n’avons donc connaissance que des cas qui ont fait l’objet d’un signalement», déplore la conseillère d’État.