Lavaux (VD)

La police intervient à cause de Jean-Pierre Fanguin

Avertis que des individus tentaient d’arrêter des voitures sur la route de la petite Corniche, des agents sont tombés nez à nez avec l’auteur de l’énorme buzz du mois.

20minutes.ch l’a donc appelé ce vendredi en début de soirée à ce propos. Au téléphone, Jean-Pierre Fanguin assure qu’il n’était pas sur cette route pour tourner une vidéo. «J’y suis allé avec des amis et nous avons pris des photos privées, mais une de nos voitures a subi une panne, c’est tout», déclare-t-il. Il précise qu’en étant «habillé comme un ministre, les gens me reconnaissent rapidement comme dans les vidéos. Ils me prennent en photo sans me demander.»