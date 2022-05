Valais : La police intervient en force dans un camp pour arrêter un jeune Rom

L’opération, menée mardi dans la soirée par plusieurs unités de la police cantonale valaisanne et de la police de Martigny, a permis de retrouver l’auteur présumé d’un brigandage, qui a été placé en détention préventive.

Pol. Cant. VS

Et mardi, dans la soirée, plusieurs unités de la police cantonale, ainsi que de la police de Martigny, sont intervenues aux abords du camp. Cette opération a permis d’interpeller un jeune Rom, auteur présumé des faits. L’opération s’est déroulée dans le calme et sans heurt, a précisé Stève Léger, porte-parole de la police valaisanne. Sur ordre du Ministère public, le Français de 21 ans a été placé en détention préventive.

Le communiqué souligne la volonté commune de la Police valaisanne et du Ministère public de faire preuve de fermeté et de ne pas laisser un quelconque sentiment d’insécurité s’installer au sein de la population locale. Quant au délai qui s’est écoulé entre l’agression et son annonce à la police, Stève Léger note que c’est un cas de figure qui se produit parfois. Mais le porte-parole rappelle qu’en cas d’agression, il n’y a pas d’hésitation à avoir, ni de questions à se poser sur quel service appeler et sur ses heures d’ouvertures: «Il faut composer sans attendre le 117», insiste le porte-parole.