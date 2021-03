Saint-Gall : La police intervient, la fête part en sucette dans les rues du centre-ville

Des rassemblements ont été constatés vendredi soir dans plusieurs villes du pays. À Saint-Gall, la situation est devenue tendue et un policier a été blessé.

Ces groupes ont continué à se promener dans le centre-ville. La police saint-galloise a constaté que des dommages avaient été commis contre des vitrines et du mobilier urbain. Un policier a été blessé par un pétard et a dû être soigné dans un hôpital.

C’est le printemps

Ailleurs en Suisse, ce sont surtout les températures printanières qui ont poussé les habitants dehors. De plus en plus de bars et de restaurants attirent les passants avec des offres de boissons et repas à l’emporter. À Bâle, au bord du Rhin, le monde a attiré le monde.