La police genevoise intervient pour une grave dispute familiale 

Le groupe d’intervention de la police genevoise et des gendarmes lourdement armés ont mené une opération dimanche soir entre 20h et 21h à l’avenue de Miremont, dans le quartier de Champel. Un lecteur les a filmés en train de progresser devant le rez-de-chaussée des allées 5 et 7. Le porte-parole des forces de l’ordre, Alexandre Brahier, explique que les agents ont été engagés après qu’une violente dispute avait éclaté dans un appartement «dans un cadre privé et intrafamilial». La police est intervenue en nombre car il lui avait été fait mention de l’utilisation d’une arme blanche.