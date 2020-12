Morges (VD) : La police intervient près d’une école, la peur se saisit du quartier

Les forces de l’ordre ont interpellé un homme, chez lui, vendredi après-midi. La rumeur a enflé et inquiété des parents d’élèves.

Tous les ingrédients étaient là: une intervention remarquée et bien équipée de la police cantonale, la proximité d’une école, et la rumeur d’un homme armé. L’inquiétude a rapidement gagné certains habitants, dans les environs du théâtre de Beausobre, vendredi en début d’après-midi, et des interrogations ont bien vite été soulevées sur les réseaux sociaux. «Le quartier a été bouclé juste au moment où les écoliers retournaient à l’école..», nous témoigne un riverain.