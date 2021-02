Challenge : La police irlandaise répond à la zougoise et danse sur «Jerusalema»

Fedpol a beaucoup apprécié la performance des confrères irlandais. «Aujourd’hui, en Suisse nous sommes tous Irlandais».

Et la police irlandaise a répondu. Les agents de An Garda Síochána se sont lancés comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus. « Les agents de la police zougoise ont amené le Jeruselame Challeng e à un autre niveau, mais les Irlandais ont été bons » , a tweeté fedpol. La police fédérale a ég a l e ment remercié les collègues pour les « moments de joie » et en honneur de leur performance leur a dédié la journée de m ercredi . « Aujourd’hui en Suisse nous sommes tous Irlandais » .