«Non, non, c’est ma fille» : La police jette les cendres de sa fille croyant qu’il s’agit de drogue

La police de Springfield (Illinois) avait confondu les cendres de sa fille avec de la drogue lors d’un contrôle routier en 2020. Aujourd’hui, il poursuit les autorités et la ville.

L’année dernière, Dartavius a été arrêté par la police de l’Illinois, aux États-Unis, lors d’un contrôle routier. Selon le New York Post, les autorités ont confondu les cendres de sa fille avec de la drogue et ont jeté ces dernières sur le sol. Aujourd’hui, Dartavius poursuit le Département de police de Springfield et la ville de l’Illinois.