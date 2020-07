Genève

La police la pensait noyée, elle renversait des scooters

Alors que les forces de l’ordre avaient sorti les grands moyens pour tenter de retrouver une femme qui avait laissé ses affaires au bord du lac. Elle a été arrêtée quelques jours après aux Pâquis.

Branle-bas de combat pour rien. De vendredi en début d’après-midi à lundi soir, la police genevoise a sorti les grands moyens pour retrouver une femme qui avait laissé ses affaires au bord du lac et n’était pas revenue les chercher. Elle est réapparue mardi soir, à la faveur d’une interpellation, après avoir renversé plusieurs scooters dans le quartier des Pâquis. Retour sur les faits.

Vendredi, à l’arrivée de la police de la navigation su le quai du Mont-Blanc, pour des affaires abandonnées, un témoin a dit avoir vu un bras couler. De gros moyens ont donc été mis en oeuvre afin de localiser la malheureuse, par ailleurs portée disparue dans le canton de Zurich depuis mi-juillet, comme sa carte d’identité, retrouvée sur place, a permis de le déterminer. Les forces de l’ordre ont engagé hélicoptère, plongeurs et bateau. En vain. «Les conditions météorologiques étaient difficiles, à cause de la bise», a détaillé Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Les recherches se sont poursuivies durant le week-end, malgré le vent. Elles ont été élargies jusqu’au jet d’eau, sur la rive d’en face, et au barrage de Verbois, sur le Rhône. «Nous avons également demandé aux Services industriels de baisser le courant afin de faciliter les opérations», a souligné Alexandre Brahier. Malgré ces moyens, la quête s’est révélée infructueuse.