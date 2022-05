Israël : La police lance une chasse à l’homme après une nouvelle attaque meurtrière

Les forces de l’ordre ont appelé le public à fournir toute information permettant d’arrêter deux Palestiniens, suspectés d’être les auteurs de l’attentat qui a fait trois morts, jeudi soir, près de Tel-Aviv.

La police israélienne est sur le pied de guerre depuis l’attaque de jeudi soir, à Elad. Elle a diffusé les photos des suspects. AFP

La police israélienne menait tôt, vendredi, une chasse à l’homme après une attaque fatale à trois personnes dans la grande banlieue de Tel-Aviv et perpétrée le jour de l’anniversaire de la création de l’État hébreu. Cette sixième attaque anti-israélienne depuis le 22 mars est survenue à Elad (centre), ville d’environ 50’000 habitants dont de nombreux juifs ultraorthodoxes, près de Tel-Aviv.

Les forces de l’ordre ont appelé le public à donner des informations sur l’endroit où se cachent les assaillants, en diffusant les photos et les noms de deux Palestiniens soupçonnés d’avoir commis cette attaque qui a aussi fait six blessés graves, selon la Magen David Adom (MDA), l’équivalent israélien de la Croix-Rouge. Les deux suspects, âgés de 19 ans et 20 ans, sont originaires du village de Rumana, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon un communiqué de la police.

Bande de Gaza et Cisjordanie bouclées jusqu’à dimanche

Les mouvements islamistes armés palestiniens du Hamas et du Jihad islamique ont «célébré» une attaque «héroïque», la qualifiant de «réaction» aux tensions récentes à Jérusalem, sans toutefois la revendiquer. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné «le meurtre de civils israéliens», déplorant que «les meurtres de Palestiniens et de civils israéliens mènent à une détérioration de la situation», selon l’agence palestinienne Wafa. Le ministre de la Défense Benny Gantz a annoncé un bouclage, jusqu’à dimanche, de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée, afin «d’éviter la fuite de terroristes» vers ce territoire palestinien.

Les forces de l’ordre israéliennes utilisent des drones pour tenter de repérer les assaillants en fuite. AFP

Vague d’attentats anti-israéliens

L’attaque d’Elad porte à 18 le nombre de personnes tuées dans des attentats anti-israéliens depuis le 22 mars, certains perpétrés par des Arabes israéliens et d’autres par des Palestiniens. Dans la foulée des premières attaques, les forces israéliennes ont mené une série d’opérations en Cisjordanie occupée. Au total, au moins 26 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués depuis le début de cette vague d’attaques anti-israéliennes.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a condamné «avec véhémence» cette attaque, selon un communiqué du département d’État. «C’était une attaque horrible, qui a visé des hommes et des femmes innocents, particulièrement odieuse au moment où Israël célébrait sa fête de l’indépendance», a indiqué le secrétaire d’État, assurant que les États-Unis se tenaient «fermement» aux côtés de leurs alliés israéliens.

Tensions à Jérusalem

Après une pause de plusieurs jours liée à la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, des fidèles juifs se sont rendus sur l’esplanade jeudi, jour du 74e anniversaire, selon le calendrier hébraïque, de la création de l’État d’Israël qui coïncidait avec la fin des célébrations musulmanes de l’Aïd al-Fitr. En vertu d’un statu quo tacite, les non-musulmans peuvent se rendre sur l’esplanade – troisième lieu saint de l’islam et lieu le plus sacré du judaïsme sous son nom de «Mont du Temple» – mais sans y prier. Or, un nombre croissant de juifs s’y rendent, et le fait que certains d’entre eux y prient subrepticement suscite des craintes d’une remise en cause de ce statu quo, chez de nombreux musulmans.