Olivier Botteron, commandant du Corps de Police de Lausanne (à gauche) et Pierre-Antoine Hildbrand, municipal chargé de la Sécurité (à droite) lors d’une conférence de presse le 8 février.

Si la ville de Lausanne et la police peuvent se réjouir de la baisse drastique du taux de criminalité entre 2012 et 2019, les chiffres concernant les violences domestiques sont loin d’être réjouissants. Les statistiques de 2019 en témoignent avec quelque 803 infractions. La majorité concerne des voies de fait, des injures ou encore des menaces. Dans 83% des cas, ces délits ont lieu au sein des couples: «La plupart du temps, le bourreau et la victime se connaissent», a expliqué Pierre-Antoine Hildbrand, municipal chargé de la sécurité lors d’une conférence de presse lundi.