Bâle - La police les laisse en plan

Jeudi dernier, vers 12h45, un couple de Lupsigen (BL) a reçu un coup de téléphone plus que louche. A l’autre bout du fil: un homme affirmant travailler pour la police bâloise. Selon lui, un voleur venait d’être interpellé. La police aurait retrouvé sur lui des documents appartenant aux retraités. Il a ensuite affirmé que des objets déposés dans le coffre-fort bancaire du couple pourraient être concernés. Raison pour laquelle, il a conseillé aux retraités d’aller chercher leurs affaires de valeur et de les ramener à la maison afin qu’un agent puisse les récupérer pour les mettre en lieu sûr.

Or les septuagénaires ont rapidement remarqué qu’il s’agissait d’une tentative d’escroquerie, rapporte la «Basler Zeitung». Pendant que sa femme est restée au téléphone avec le voleur à l’astuce, son mari a immédiatement appelé la vraie police. Celle-ci a conseillé au couple de garder les malfaiteurs aussi longtemps que possible au bout du fil et de leur faire croire qu’ils pouvaient venir récupérer les affaires chez eux à la maison jusqu’à ce que de vrais agents en civil arrivent à leur domicile afin de les arrêter en flagrant délit.

«C’est frustrant et agaçant»

Chose dite, chose faite: la septuagénaire a tenté par tous les moyens de maintenir l’escroc au bout du fil. Or, comme après une heure aucun agent en civil n’était encore arrivé, l’épouse a demandé au faux policier de bien vouloir la rappeler un peu plus tard quand son mari sera rentré à la maison. Entre temps, aux environs de 14h, le couple a été rappelé par la vraie police, lui demandant de tout laisser tomber parce qu’aucun agent n’était momentanément disponible. Pour finir, quand le faux policier a rappelé, la septuagénaire lui a fait comprendre qu’elle avait tout signalé à la police. Sur quoi l’escroc a raccroché sans dire un mot.

Interrogé par la «Basler Zeitung», le mari se dit déçu par les forces de l’ordre: «C’est frustrant et agaçant. On ne cesse de nous mettre en garde contre ce type d’arnaque et quand ça se produit la police n’a pas assez d’agents pour intervenir.» La police bâloise confirme avoir connaissance du cas présent. «Au moment des faits, aucun agent n’était disponible», explique un porte-parole. «Nous n’étions donc pas capable de prendre les mesures nécessaires.» Et d’ajouter: «Nous comprenons la frustration du couple et nous nous en excusons.» Pour finir, il promet que la police tentera d’optimiser ses processus afin qu’une telle situation ne se reproduise pas.