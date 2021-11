Genève : La police lève son préavis de grève

Les forces de l’ordre ont renoncé au mouvement social prévu jeudi. Elles ont reçu du conseiller d’Etat Mauro Poggia des garanties relatives à leurs horaires.

La police genevoise a retiré son préavis de grève pour le jeudi 25 novembre, qu’elle avait transmis au Conseil d’Etat la semaine passée, rapporte «Radio Lac». Les agents protestaient contre leurs horaires durant la conférence ministérielle de l’OMC, que Genève accueille du 30 novembre au 3 décembre. Mardi soir, le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la Sécurité, dénonçait un mouvement «illégal» mais se disait positif quant à sa capacité à trouver une solution dans les vingt-quatre heures. Il y est parvenu, après avoir rencontré les syndicats UPCP (gendarmerie et gardiens de prison) et SPJ (police judiciaire). Ainsi que le confirment les différentes parties, des garanties ont été obtenues par les agents. Ils pourront signaler toutes les anomalies horaires constatées. Dorénavant, les syndicats policiers et la commission du personnel seront associés à l’élaboration des plannings. Et une rencontre est prévue avec les autorités après le sommet.