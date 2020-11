États-Unis : La police lorgne les sonnettes vidéo privées

La capitale de l’État du Mississippi invite ses habitants à relier le gadget connecté de leur porte à un centre de surveillance en temps réel.

Il s’agit pour l’instant d’un programme pilote de 45 jours, mais qui pourrait être prolongé en cas de succès. Cela ne rassure pas les défenseurs de la vie privée, dont l’influente Electronic Frontier Foundation. «Les images de votre porte d’entrée incluent vos allées et venues, vos voisins qui sortent les poubelles, et les promeneurs et livreurs de chiens qui travaillent dans votre rue. À Jackson, ces images peuvent désormais être diffusées en temps réel directement sur une douzaine de moniteurs contrôlés par la police 24 h/24», a déclaré l’un de ses analystes.

Mais le cybermarchand collabore en parallèle avec des polices aux États-Unis sur un programme qui encourage les résidents à partager des informations et des enregistrements vidéo via son application Neighbors by Ring. Plus tôt cette année, Amazon a suspendu l’utilisation de son logiciel de reconnaissance faciale Rekognition par les forces de l’ordre en raison de soupçons de biais raciaux. De nombreux États américains, dont le Mississippi, ont interdit l’utilisation de la reconnaissance faciale par la police, relève encore l’Associated Press.