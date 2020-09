L’homme n’a pas pu aller bien loin. Il a été arrêté et mis en examen pour mise en danger d’un enfant, tentative de vol d’un véhicule à moteur, ivresse sur la voie publique et résistance à une arrestation. Dulaney a été incarcéré et sa caution fixée à 2000 dollars. Le trentenaire était déjà connu des services de police: en août 2019, des officiers l’avaient retrouvé inconscient derrière le volant de sa voiture, un enfant d’un an assis à l’arrière.