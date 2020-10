David, 9 ans, admire les policiers. «A chaque fois qu’il voit un agent ou une voiture de patrouille, il est tout fasciné», raconte son père. Afin de marquer le coup pour son anniversaire, l’Alémanique de 36 ans a voulu lui offrir un cadeau inoubliable. «J’ai contacté plusieurs postes de police à Zurich pour savoir si je pouvais passer avec mon fils afin qu’il puisse visiter les lieux.» Mais à chaque fois, il a reçu la même réponse: «A cause du coronavirus, les visites ne sont plus autorisées.»

Or quelques semaines plus tard, soit le jour de l’anniversaire de David, la grande surprise: «On a sonné à notre porte, tôt le matin», raconte le père. Et d’ajouter: «Mon fils est allé ouvrir et s’est retrouvé devant deux agents de police. Ils lui ont dit qu’ils venaient lui rendre visite à l’occasion de sa fête.»