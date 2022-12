Prévention : La police met en garde contre les fausses boutiques en ligne

Polices suisses et PSC

À l’heure des achats de Noël, l’avertissement est de rigueur. Les polices cantonales, régionales et municipales de Suisse ainsi que la Prévention suisse de la criminalité (PSC) ont mis en ligne mercredi une vidéo qui met en garde contre les faux magasins en ligne. Des sites qui attirent les clients, selon les polices suisses, en affichant des prix très attractifs sur des produits très prisés. Au final, le client qui aura déjà payé au moyen de sa carte de crédit ne verra jamais son produit, ou alors celui-ci sera défectueux ou encore contrefait.

Consultez les avis et les recommandations des autres consommateurs

Avant d’entrer vos données personnelles et bancaires, veillez à ce que le site internet sur lequel vous faites vos achats soit sûr

Cette thématique des achats en ligne est le troisième et dernier volet de la campagne nationale des polices suisses et de la PSC, initiée en 2019, qui a pour but de sensibiliser la population aux risques liés à l’utilisation d’internet. Douze spots de prévention ont ainsi été élaborés au cours de cette campagne.