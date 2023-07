Lausanne: La police met en garde les émeutiers

«Quiconque participe à une émeute ou appelle publiquement à commettre des crimes s’expose à des poursuites pénales»: c’est clair et limpide et c’est la police lausannoise qui le dit. Mardi en milieu de journée, elle a envoyé un communiqué qui met en garde. Pourquoi ce jour en particulier? Parce qu’elle a eu connaissance «d’invitations à la mobilisation pour commettre des déprédations et en découdre avec les forces de police sur les réseaux sociaux», en imitation de celles qui ont secoué le quartier du Flon, samedi soir.