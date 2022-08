Fête de la fille de Gwyneth Paltrow: la police dit stop

États-Unis : La police met fin à la fiesta de la fille de Gwyneth Paltrow

Apple, 18 ans, a organisé une fête dans la maison de sa maman située dans la région huppée des Hamptons près de New York. Des voisins se sont plaints.

Mère et fille se ressemblent beaucoup.

Apple Martin, fille de l’actrice et femme d’affaires Gwyneth Paltrow, se souviendra longtemps du 13 août 2022. Ce soir-là, la jeune femme, qui a eu 18 ans en mai 2022, avait décidé d’organiser une petite fête dans la maison de sa maman, alors absente, située dans la région très huppée des Hamptons près de New York. Apple, qui s’était moquée des habitudes alimentaires de sa mère, avait convié près d’une cinquantaine de personnes à sa sauterie.

Pagesix.com rapporte que la joyeuse bande de potes faisait tellement de bruit que des voisins ont appelé la police. Des agents se sont donc déplacés et ont mis fin aux festivités. D’après le site américain, Apple Martin a été amendée. On ignore toutefois le montant de la prune. «Elle a invité trop d’amis dans la maison de sa mère. Les choses lui ont échappé. Tout le monde faisait la fête comme des rockstars», a raconté un témoin ajoutant que les voisins étaient «furieux». Des responsables de la ville d’Amagansett, commune où est située la propriété de Gwyneth Paltrow, se sont aussi déplacés sur les lieux. Ils voulaient s’assurer que le nombre d’invités ne dépassait pas les 50, auquel cas Apple aurait été en infraction avec règlement communal qui dit que tout rassemblement de plus de 50 personnes est soumis à autorisation. Un porte-parole de la ville a confirmé la chose: «Nous nous sommes rendus au domicile de Madame Paltrow après des plaintes pour tapage. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu’il y avait moins de 50 personnes. Tout était donc dans les règles».