Coronavirus en Espagne : La police met fin à une fête de 40 heures près de Barcelone

Les forces de l’ordre catalanes ont mis samedi un terme à une rave party sauvage initiée pour fêter Nouvel An. Les quelque 300 participants vont être poursuivis.

Un hélicoptère engagé

Des images vidéo obtenues par l’AFP montrent des jeunes sans masques de protection et sans respecter les règles barrière, fumant et dansant devant une tête de mort géante coiffée d’un bonnet de Père Noël, puis des brèves échauffourées éclater sur la piste de danse à l’arrivée de la police. On peut voir aussi une jeune femme en topless tentant de calmer les uns et les autres.