France voisine : La police met la main sur plus de 100 kilos de drogue

Des stupéfiants ont été retrouvés dans le coffre d’une auto qui avait pris la fuite. L’opération été menée conjointement par les polices françaises et genevoises.

Dans le coffre de la grosse cylindrée, pas de bagages, mais des paquets qui contenaient en tout 52 kilos d’herbe et 60 kilos de résine de cannabis. Telle a été la découverte des forces de l’ordre, samedi dernier, à Ambilly (Haute-Savoie/F), à un jet de pierre de la frontière franco-genevoise. Vers 4 heures du matin, des agents ont remarqué une auto qui circulait à vive allure dans les rues et l’ont prise en chasse. Son conducteur a refusé de s’arrêter. Mais en pénétrant dans une impasse, il a percuté deux véhiculés stationnés. Fin de la course? Non.