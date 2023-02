Brésil : La police met la main sur un individu déguisé en pénis géant

«Dure réalité», a ironisé un utilisateur de Twitter. Certains ont estimé que le déguisement du jeune homme évoquait plus un excrément qu’un organe génital. À Santa Luzia, un peu plus au nord, le week-end a également été agité pour les forces de l’ordre, raconte le «Daily Mail» . Elles ont notamment arrêté un jeune homme de 20 ans déguisé en prisonnier. L’individu s’apprêtait à monter dans un bus en direction de Belo Horizonte quand des officiers l’ont alpagué.

Le jeune homme, qui portait un uniforme de détenu et un bracelet électronique fait maison, s’est fait pincer avec 15 portions de cannabis et la même quantité de cannabis. Lui et son ami ont avoué qu’ils avaient l’intention d’en consommer une partie et de vendre le reste pendant le carnaval.