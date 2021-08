Genève - La police met les e-trottinettes au pas

«Trop de flou autour de l’e-trottinette»

Il faut évidemment respecter les règles de circulation et sanctionner les fautifs, ont réagi les milieux de la mobilité douce, face à l’opération policière à Chêne-Bougeries (GE). Présidente de la section genevoise de l’Association transports et environnement (ATE), Caroline Marti juge cependant que la répression seule ne suffit pas: «Sensibiliser et prévenir en parallèle est plus efficace, même si c’est un travail de longue haleine.» Des tâches qu’ont aussi remplies les forces de l’ordre, mercredi, auprès des usagers de la Voie verte. Un axe où l’ATE prône d’ailleurs la mise en place de pistes différenciées (pour piétons et pour cyclistes, par exemple) afin de séparer les flux et d’éviter certaines situations problématiques – dont celles provoquées par les trottinettes électriques. Caroline Marti dénonce le «flou» qui règne autour de ces engins «qui vont de plus en plus vite, qui circulent partout, que l’on n’entend pas arriver et qui sont source d’insécurité, surtout pour les piétons. Si l’on doit bien entendu tenir compte de ce mode de transport au succès grandissant, il faut mieux l’encadrer».