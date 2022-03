Genève : La police mettra la pédale douce sur la fouille corporelle

La justice genevoise donne tort aux forces de l’ordre dans un cas de fouille inutile. Dans l’intervalle, elles avaient revu leur pratique en la matière.

A Genève, la fouille complète systématique, soit avec mise à nu et examen des cavités, c’est fini. La cheffe de la police a modifié en novembre l’ordre de service régissant cette pratique. Dorénavant, elle devra n’être utilisée que de manière restrictive, en prenant «en compte les circonstances et les dangers concrets de chaque cas d’espèce». Le document, que cite «Le Temps», précise que «la fouille corporelle effectuée dans un unique but de sécurité ne revêt, le plus souvent, aucune nécessité», surtout quand la personne interpellée l’est à la suite d’une infraction mineure.