France

«La police ne choisit pas la couleur de la délinquance»

Les forces de l’ordre ont manifesté après la batterie de mesures annoncées par Christophe Castaner pour lutter contre le racisme et les violences.

Nouvelles manifestations

Il survient en outre la veille de nouvelles manifestations contre les violences policières et le racisme et 48 heures avant une allocution du président Emmanuel Macron.

Un peu partout en France, depuis jeudi, les policiers organisent des actions diverses et symboliques, comme jeter à terre leurs menottes, pour clamer leur ras-le-bol et leur demande de soutien de la part de l'exécutif.

Appels à la démission

Pour Patrice Ribeiro du syndicat Synergie, on «conspue la police». «Pourquoi ? Parce qu'au plus haut niveau de l'Etat on a peur d'une minorité agissante (...), on voudrait que les politiques, au premier rang desquels le président de la République, nous apportent leur soutien, il doit nous recevoir», a-t-il dit.