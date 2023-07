La police veut interdire de filmer ses interventions musclées

Les vidéos prises lors d’arrestations musclées circulent toujours plus sur les réseaux sociaux. Exemple: celle d’un adolescent récalcitrant plaqué au sol par deux agents à Zurich le 5 juillet dernier sous les yeux de passants. Ces vidéos sont reprises par des plateformes d’information, telles quelles, sans mise en contexte et sans dissimuler les visages, dénoncent des policiers dans la «NZZ am Sonntag» de ce dimanche.