Espagne - La police leur a dit: «Vous avez 3 minutes pour évacuer»

Espagne : Une «centaine de maisons» détruites par l’éruption du volcan aux Canaries

Environ 5000 personnes habitant l’île espagnole de La Palma, où se trouve le volcan Cumbre Vieja, ont été évacuées.

Le volcan Cumbre Vieja, entré en éruption sur l’île espagnole de La Palma dans l’archipel touristique des Canaries, continuait lundi à la mi-journée de cracher des coulées de lave qui ont détruit une centaine de maisons et poursuivaient leur descente vers la côte.

L’éruption, la première sur l’île de La Palma depuis 50 ans, n’a pas fait de victimes mais a d’ores et déjà provoqué d’importants dégâts.

Lorena Hernandez Labrador, conseillère municipale à Los Llanos de Aridane, l’un des villages touchés par les coulées de lave, a indiqué à l’AFP qu’une «centaine de maisons» avaient été «détruites dans les communes de Los Llanos, El Paso et Tazacorte».

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient d’impressionnantes coulées de lave en train de brûler des arbres, recouvrant totalement des routes et s’engouffrant dans des maisons à travers des fenêtres restées ouvertes.

Interrogé sur la télévision publique (TVE), le président de l’autorité locale de l’île de La Palma, Mariano Hernández Zapata, a évoqué un paysage de désolation, laissé par des «langues de lave» hautes «d’environ six mètres» et «qui engloutissent tout ce qui se trouve sur leur passage».

«Trois minutes» pour évacuer

Angie Chaux, âgée de 27 ans et qui vit à quelques kilomètres du volcan à Los Llanos de Aridane, a indiqué à l’AFP avoir eu «trois minutes» pour évacuer son domicile, à 04 h 30 du matin, avec son mari et son enfant de trois ans. «Nous n’étions pas à la maison» au moment de l’éruption mais «nous avons voulu revenir et la route était fermée. La police nous a laissés passer mais nous a dit «vous avez 3 minutes» pour évacuer «avec le sac à dos d’urgence» que les autorités avaient demandé aux habitants de préparer, a-t-elle raconté.