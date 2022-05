Canton de Berne : La police porte plainte contre six activistes de Renovate Switzerland

La police cantonale bernoise a déposé une plainte pénale pour contrainte et perturbation des transports publics contre six activistes qui avaient bloqué la sortie Wankdorf de l’autoroute.

Le 19 avril dernier, des militants de Renovate Switzerland avaient bloqué la sortie Wankdorf de l’autoroute en direction de Berne tôt dans la matinée. Trois personnes s’étaient notamment collées sur la chaussée. La police cantonale bernoise a fait savoir ce jeudi qu’elle avait déposé une plainte pénale pour contrainte et perturbation des transports publics contre six activistes – trois femmes et trois hommes âgés de 19 à 57 ans.