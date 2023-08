Loi: La police pourra davantage exploiter les traces ADN

Depuis le 1er août, les autorités disposent d’un nouvel outil avec l’entrée en vigueur de la loi révisée sur le profil ADN. Désormais, il est possible d’extraire, avec une certaine probabilité, des caractéristiques telles que la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, l’origine biogéographique et l’âge d’après un profil ADN. Fedpol parle d’une «étape décisive pour les poursuites judiciaires suisses».