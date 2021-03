HOLCIM À ECLÉPENS (VD): La police procède à l’évacuation de la ZAD du Mormont

Les opérations ont été lancées en vue de l'évacuation de la Zone à Défendre (ZAD) de la Colline du Mormont, mardi peu avant 8h. La gendarmerie a mis en place des contrôles sur tous les accès routiers, mais les appels aux renforts lancés par les militants ont encore attiré des activistes qui trouvent des chemins de traverse sur les flancs de la colline ou à travers la forêt. Un dispositif important est installé, une déviation est notamment mise en place au niveau de la Gare de La Sarraz et des dizaines d'agents sont sur le pont.

Une sommation a été donné aux zadistes: s'ils partent maintenant, tout ira bien. Mais l'ambiance ne va pas tout à fait dans ce sens dans la ZAD: les occupants annoncent blocages, obstacles et même chemins piégés pour ralentir le travail de la police. Et l'humeur est positive et combative, avec des chants et des slogans de type «Holcim laisse béton».