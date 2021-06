Valais : La police recherche cette personne

Kilian Z., 53 ans, a disparu de son appartement de son village de Bitsch depuis le mardi 22 juin, vers 10h30. La police valaisanne a lancé un avis de recherche.

Kilian Z. mesure environ 172 cm et est de corpulence robuste. Il a des cheveux gris, courts, et porte une chaîne en or avec un pendentif en forme de croix. La police n’a malheureusement aucune information quant à son habillement. Les personnes pouvant fournir des informations sont priées de prendre contact avec elle au 027 / 326 . 56 . 56.