Royaume-Uni : La police recherche des voleurs de cinq armes de James Bond

Les armes ont été dérobées au début du confinement. Les voleurs ont réussi à prendre la fuite avant l’arrivée de la police et Scotland Yard a lancé un appel à témoin.

Leur butin: un Beretta «Cheetah» et un «Tomcat», un Walter PP, un Smith et Wesson 44 Magnum et un Lama calibre 22, apparus dans «Die another Day» («Meurs un autre jour»), «A View to a Kill» («Dangereusement vôtre») ou «Live & Let Die» («Vivre et Laisser Mourir»).