Genève : La police recherche deux enfants de neuf ans

Les forces de l’ordre ont émis un avis de disparition pour des faux jumeaux, une fille et un garçon.

De faux jumeaux, une fille et un garçon, âgés de neuf ans, sont recherchés par la police genevoise. Alison Fredrick S.B. portant vraisemblablement une veste orange et un sac à dos noir, et sa soeur Alisian Fredricka S. B., vêtue d’une veste et d’un sac à dos roses, ont quitté leur domicile situé à la route de Peney durant la nuit du 27 au 28 décembre 2021. Les deux enfants pourraient se trouver aux environs de la gare ou de l’aéroport.