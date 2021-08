Genève : La police recherche un homme souffrant de troubles du langage

Les forces de l’ordre ont émis un avis de disparition pour un individu né en 1971, résidant à Foyer handicap.

La police cantonale genevoise est à la recherche de Julio O., né en 1971 et domicilié à la résidence de la Fondation Foyer handicap du Petit-Lancy. La personne a quitté son lieu d’habitation lundi matin 9 août. Il souffre notamment de troubles du langage et marche en boitant. Julio O. mesure 165 cm, est de corpulence moyenne, il est dégarni et a les cheveux noirs et gris. Il porte également des lunettes. La personne recherchée est vêtue d’un pantalon foncé et d’une veste sans manches vert kaki. Signe distinctif: il porte une botte rigide orthopédique à la jambe droite.