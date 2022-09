Norvège : La police recherche un nouveau suspect après la fusillade de la Pride à Oslo

Le 25 juin dernier, un individu avait ouvert le feu près d’un bar gay en plein centre-ville d’Oslo, faisant 2 morts et 21 blessés.

Islamiste aux lourds antécédents

Lors d’une conférence de presse, la police d’Oslo a d’abord dit rechercher pour «complicité d’acte terroriste» un citoyen norvégien d’une quarantaine d’années, déjà connu de ses services, et actuellement établi à l’étranger. Confirmant une information de la chaîne TV2, elle a ensuite précisé dans un communiqué qu’il s’agissait d’Arfan Qadeer Bhatti, un islamiste de 45 ans aux lourds antécédents judiciaires.

Le 25 juin dernier, un individu avait ouvert le feu près d’un bar gay, le London Pub, en plein centre-ville d’Oslo et en pleines festivités liées à la Marche des fiertés LGBT, tuant deux hommes de 54 et 60 ans et blessant 21 autres personnes. Juste après les faits, la police avait arrêté Zaniar Matapour, Norvégien d’origine iranienne aujourd’hui âgé de 43 ans, soupçonné d’être l’auteur de la fusillade.