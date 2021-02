L’octogénaire est de type européen et mesure environ 1,80 m pour une corpulence moyenne. Ses cheveux sont de couleur châtain, coupés courts. Il a les yeux bleus. Lors de sa disparition, Gérard B. portait un jean et une jaquette noire. Selon une habitante de la région, un hélicoptère a été engagé dans la nuit de dimanche à lundi afin de retrouver l’aîné. La police a confirmé le lien entre les survols et la disparition.