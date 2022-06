Genève : La police recherche une femme souffrant d’Alzheimer

Une septuagénaire atteinte de troubles de la mémoire a faussé compagnie à sa soeur jeudi.

La police cantonale genevoise est à la recherche de M. Jeanne F, née en 1946. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle a faussé compagnie à sa soeur jeudi 9 juin vers 13h50. Elles se trouvaient alors dans un magasin du centre-ville de Genève, sur la rive droite. Jeanne F. mesure 1,65 m et est de corpulence normale. Elle a les cheuveux courts et gris, ainsi que les yeux noirs. Lors de sa disparition, elle portait une veste beige et un pantalon noir. Elle n’a pas de pièce d’identité, ni de téléphone et d’argent sur elle.