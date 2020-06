Genève

La police recherche une octogénaire

Une dame âgée a quitté son EMS jeudi midi et n’a plus donné de nouvelles depuis.

Jeudi, vers midi, une résidente du foyer Béthel à Onex a quitté son EMS. L’octogénaire, Dorothée S. n’a, depuis, plus donné de nouvelles. La police a émis un avis de disparition car la dame est désorientée et ne peut regagner son foyer d’elle-même. Née en 1935, Dorothée S. mesure 1,55 m pour 55 kilos. Elle est de corpulence normale et d’allure distinguée. Lors de sa disparition, elle était vêtue d’un pantalon de couleur noire, d’un gilet marron et gris, portait un sac à main marron de marque Longchamp. Tout renseignement peut être fourni à la police cantonale au 022 427 75 10 ou au 117.