Pays-Bas : La police redonne vie en vidéo à un jeune homme tué en 2003

Un «deepfake» dans lequel un ado de 13 ans appelle à témoigner pour éclaircir son propre assassinat a permis la récolte d’une dizaine de «tuyaux».

«Tu en sais plus? Alors parle maintenant»

Dans la vidéo, diffusée près de 20 ans après sa mort, on voit le jeune homme traverser un terrain de foot, un ballon sous le bras, entouré de proches, anciens professeurs et camarades de foot alignés en haie d’honneur, certains lui tapotant l’épaule. Le jeune homme s’arrête à la fin, demandant face caméra: «Tu en sais plus? Alors parle maintenant».