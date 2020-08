Genève

La police referme aussitôt la boutique de l’entrepreneuse antimasque

La marchande de chaussures et youtubeuse Ema Krusi a brièvement rouvert sa boutique de Genève mardi. La police du commerce est rapidement intervenue pour faire fermer le magasin, sa propriétaire refusant toujours le masque.

Une action «forte» et «sujette à critique». Voilà comment Ema Krusi, youtubeuse et propriétaire d’un magasin de chaussures dans les Rues-Basses, juge la décision du Département de la santé. Ce dernier avait fait fermer sa boutique le mercredi 29 juillet. L’entrepreneuse avait publié sur sa vitrine des chiffres prouvant, selon elle, que l’épidémie est terminée, et indiquait qu’elle n’imposerait pas le masque dans son magasin, ni pour les employés ni pour les clients. Selon elle, ses propos lui ont valu la fermeture administrative décidée par le Département, contre laquelle elle avait annoncé faire recours.