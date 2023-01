Brésil : La police reprend le contrôle des lieux de pouvoir envahis à Brasilia

La police a évacué le Congrès brésilien, la Cour suprême et le palais présidentiel à Brasilia, plus de quatre heures après l’assaut donné dimanche par des centaines de partisans de Bolsonaro.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva, en fonction depuis seulement une semaine et déjà confronté à une crise majeure, a condamné l’invasion des lieux de pouvoir de la capitale par des «vandales, fascistes fanatiques». Il a placé les forces de l’ordre locales sous le commandement des forces fédérales pour reprendre en main la sécurité à Brasilia où les policiers ont été totalement débordés par les assauts des bolsonaristes.

«Nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis», a-t-il dit depuis Araraquara, dans l’État de Sao Paulo, où il s’était rendu après des inondations, déplorant des incidents «sans précédent dans l’histoire du Brésil». «Ceux qui ont financé (ces manifestations) vont payer pour ces actes irresponsables et antidémocratiques», a-t-il prévenu.

«Inacceptable»

Selon plusieurs médias brésiliens, au moins 150 bolsonaristes, vêtus en jaune et vert, ont été arrêtés. Des images télévisées les montraient descendant en file indienne, les mains derrière le dos, la rampe du palais présidentiel de Planalto, encadrés de policiers. Sur d’autres images, on peut voir un bus rempli de manifestants interpellés partir en direction d’un poste de police.

Le gouverneur du district fédéral de Brasilia, Ibaneis Rocha, allié de Jair Bolsonaro qui a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat et se trouve en Floride, aux États-Unis, a présenté ses excuses au président Lula dans une vidéo. Il a qualifié les responsables des déprédations des bâtiments publics de «vrais vandales» et de «vrais terroristes». «On surveillait avec le ministre (de la Justice) Flavio Dino tous ces mouvements (…) A aucun moment on a pensé que ces manifestations prendraient de telles proportions», a-t-il affirmé.