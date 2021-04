France : Le corps retrouvé sous une dalle de béton serait celui d’une disparue

Le compagnon d’Aurélie Vaquier, 38 ans, a été placé mercredi en garde à vue, après la découverte d’une dépouille au domicile conjugal dans le sud de la France.

Tatouage très reconnaissable

«Il s’agit très probablement du corps d’Aurélie Vaquier en raison de la présence d’un tatouage très reconnaissable et d’un piercing», a précisé Raphaël Balland. Une autopsie et un scanner du corps doivent être pratiqués jeudi et des prélèvements ADN seront alors également effectués pour confirmer ultérieurement l’identification de la victime.

Le cadavre a été découvert «dissimulé sous une dalle de béton» grâce notamment à un «chien de recherche» et un «géoradar permettant le sondage des sols et des cloisons», avait auparavant précisé Raphaël Balland.

Mercredi après 17 h, une vingtaine de membres de la gendarmerie et de la police scientifique s’affairaient toujours sur les lieux, dans le centre de Bédarieux, à une trentaine de kilomètres au nord de Béziers près d’un petit ensemble de logements aux murs roses et aux volets verts, a constaté un photographe de l’AFP.

Disparition signalée un mois après

Battues infructueuses

En marge des recherches menées par la gendarmerie qui avait notamment lancé un appel à témoignages avec la photo de la disparue aux cheveux bruns et au visage fin, plusieurs battues dans la région de Bédarieux et autour du lac Salagou et une marche avaient été organisées par le cercle familial et amical de la jeune femme. Ses proches, notamment son frère, n’ont jamais cru à un départ volontaire.