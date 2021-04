Israël : La police rouvre l’accès aux abords de Jérusalem-Est

La police israélienne a autorisé dimanche soir les Palestiniens à pouvoir de nouveau accéder à une promenade aux abords de la vieille ville de Jérusalem. Cette mesure serait destinée à apaiser les tensions de ces derniers jours.

Concertation

Selon des médias israéliens, la décision de rouvrir cette zone est intervenue à la suite d’une concertation entre les services de police et des dirigeants et commerçants de Jérusalem-Est – secteur palestinien occupé et annexé par Israël.

Regain de tensions

Des manifestants palestiniens ont jeté des pierres et des bouteilles d’eau vers les policiers qui ont répliqué avec des grenades assourdissantes et des canons à eau. Des bennes à ordure ont également été incendiées près de la porte de Damas et, selon la police, des cocktails Molotov ont été lancés en direction du point de passage de Qalandiya entre Jérusalem et la Cisjordanie occupée.