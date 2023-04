Blogueur tué: La police russe a arrêté une suspecte

Une bombe dans une statuette

L’homme tué par l’explosion était âgé de 40 ans et né dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Vladlen Tatarskiï était un personnage connu de la blogosphère militaire en Russie, avec plus d’un demi-million d’abonnés sur sa chaîne Telegram. Il a développé sa communauté notamment en publiant, depuis le début de l’offensive militaire russe en Ukraine, le 24 février 2022, des vidéos d’analyse sur la situation sur le terrain et de conseils pour les mobilisés.

Il bloguait depuis le front

Il a surtout été connu après que le président russe, Vladimir Poutine, a lancé son offensive contre l’Ukraine, bloguant et filmant depuis le front. Le blogueur avait choqué en septembre dernier lorsque, lors d’une réception au Kremlin, il avait dit, face caméra: «On vaincra tout le monde, on tuera tout le monde, on volera tous les gens qu’il faudra, tout sera comme on aime.»