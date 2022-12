La police saisit 4130 plants de chanvre illégaux

Canton de Bâle-Campagne : La police saisit 4130 plants de chanvre

Lors d’un contrôle, des collaborateurs de la police cantonale de Bâle-Campagne ont découvert dans un bâtiment commercial de Brislach (BL) une installation de chanvre indoor en activité. Celle-ci avait une capacité de 4130 plants de chanvre illégaux car contenant du THC [ ndlr: le cannabinoïde le plus abondant et le plus présent dans la plante de cannabis].