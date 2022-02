Canada : La police saisit des armes et arrête onze personnes à un barrage

Au Canada, deux passages vers les États-Unis restent bloqués par les opposants aux mesures sanitaires. Près de l’un d’eux, dans l’Alberta, la police a saisi une grosse quantité d’armes.

Selon les services frontaliers canadiens, deux points de passage vers les États-Unis sont toujours bloqués par des manifestants, à Emerson (en photo) et à Coutts. REUTERS

La police canadienne a saisi, lundi, des armes et des munitions et arrêté onze personnes sur le barrage frontalier de Coutts, en Alberta (centre), point de passage vers les États-Unis paralysé par des manifestants anti-mesures sanitaires depuis une semaine. Au total, «treize armes d’épaule, des armes de poing, plusieurs ensembles de gilets pare-balles et une grande quantité de munitions» ont été découverts dans trois remorques, selon la police.

Une enquête a été ouverte «pour déterminer l’ampleur de la menace et de l’organisation criminelle». «Maintenant que les éléments les plus dangereux ont été arrêtés, nous allons pouvoir appliquer plus rigoureusement la loi à Coutts», a déclaré à la presse le Premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, peu après l’annonce des forces de l’ordre.

«Prêt à utiliser la force»

La police a expliqué avoir reçu des informations concernant un groupe installé sur ce barrage frontalier et «prêt à utiliser la force contre la police si l’on tentait de perturber le blocus». La gendarmerie royale de l’Alberta «a exécuté un mandat de perquisition aux premières heures du 14 février, dans trois remorques associées à cette organisation criminelle. Cela a permis l’arrestation et la détention de onze individus», a-t-elle poursuivi.

La veille, sur ce même barrage, «un gros tracteur agricole et un semi-remorque, tous deux impliqués dans le blocus, ont tenté de percuter un véhicule de police», a-t-elle également indiqué, y voyant «un exemple de l’état d’esprit d’une petite partie de la manifestation».

Paralyser l’économie

Les manifestants anti-mesures sanitaires bloquent les rues du centre-ville d’Ottawa depuis plus de deux semaines et se sont également installés sur certains axes frontaliers stratégiques pour paralyser l’économie. Selon les services frontaliers canadiens, deux points de passage vers les États-Unis sont toujours bloqués par des manifestants, à Emerson (au Manitoba) et à Coutts. Dimanche après deux journées d’intervention, la police canadienne est parvenue à débloquer le pont Ambassador, qui relie Windsor, en Ontario, à la ville américaine de Detroit.